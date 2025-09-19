Halloween nel Sinai | Bianca Atzei conquista la Desert Arena di Sharm

Mancano ancora settimane ad Halloween, ma l'attesa a Sharm El Sheikh è già palpabile: il 31 ottobre, la sconfinata Desert Arena ospiterà l'inconfondibile voce di Bianca Atzei in uno spettacolo firmato The Beach Luxury Club che promette di fondere musica, suggestioni sceniche e l'incomparabile fascino del deserto del Sinai.

