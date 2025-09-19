Hacker per difesa e attacco Cosa prevede il nuovo ddl della maggioranza

La cybersicurezza entra ufficialmente nell’agenda politica italiana come possibile divisione interna al perimetro delle Forze armate. È il cuore del disegno di legge presentato oggi dal presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo, che recepisce e traduce in norma la visione del ministro Guido Crosetto: il dominio digitale è ormai campo di battaglia assodato e occorrono soldati preparati. Il disegno di legge Il testo aggiorna le norme vigenti e attribuisce alla Difesa la possibilità di operare anche in tempo di pace, al di fuori di scenari di guerra tradizionale, per proteggere istituzioni, infrastrutture critiche e cittadini. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Hacker per difesa e attacco. Cosa prevede il nuovo ddl della maggioranza

