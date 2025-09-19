Haaland nella notte dopo il Napoli | Ora mi tocca fare una delle ultime cose che vorrei fare

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erling Haaland dopo il gol al Napoli in Champions League si è sottoposto ad una routine dura ma necessaria per il suo corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: haaland - notte

Haaland a Roma: beccato in piena notte dal paninaro

VIDEO / Haaland a Roma: beccato in piena notte dal paninaro

Haaland in vacanza a Roma: beccato in piena notte dal paninaro | VIDEO

Haaland nella notte dopo il Napoli: “Ora mi tocca fare una delle ultime cose che vorrei fare”; Il Napoli in 10 resiste un tempo, poi ci pensa Haaland: il City vince 2-0; Manchester City-Napoli 2-0, pagelle e tabellino: Haaland letale, Doku e Foden danno spettacolo, Politano e Milinkovic-Savic non bastano, male Di Lorenzo, McTominay spento.

haaland notte dopo napoliManchester City-Napoli di Champions League 2-0: decidono Haaland e Doku, gli azzurri in 10 per 70' - Di Lorenzo si fa espellere al 20' per un fallo da ultimo uomo su Haaland, da lì non c'è più partita. Secondo corriere.it

haaland notte dopo napoliIl Napoli resta in 10 e non resiste: il Manchester City vince 2-0 con Haaland e Doku - L’espulsione di Di Lorenzo per fallo da ultimo uomo nel primo tempo segna la partita degli azzurri, che nella ripresa si arrendono ai gol del norvegese e del ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Haaland Notte Dopo Napoli