Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo? Guardiola risponde così

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola ha elogiato Erling Haaland per il suo 50° gol in Champions League, segnato in appena 49 partite, affermando che ora il norvegese è “al livello dei mostri come Cristiano e Messi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

haaland come messi e cristiano ronaldo guardiola risponde cos236

© Gazzetta.it - Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo? Guardiola risponde così

In questa notizia si parla di: haaland - messi

Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo? Guardiola non ha dubbi; Impresa storica: Haaland supera Messi e Cristiano Ronaldo; Manchester City, Guardiola: Strada ancora lunga. Haaland? È insieme a Messi e CR7.

haaland messi cristiano ronaldoGuardiola non pone limiti a Haaland: "Vicino al livello di Ronaldo e Messi, per gol può superarli" - Erling Haaland continua a riscrivere la storia della Champions League. Riporta tuttomercatoweb.com

haaland messi cristiano ronaldoHaaland fa la storia: 50 gol in Champions League in sole 49 partite - Haaland scrive la storia: 50 gol in Champions League in sole 49 partite. Secondo lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Haaland Messi Cristiano Ronaldo