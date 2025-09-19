Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo? Guardiola risponde così

Pep Guardiola ha elogiato Erling Haaland per il suo 50° gol in Champions League, segnato in appena 49 partite, affermando che ora il norvegese è “al livello dei mostri come Cristiano e Messi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haaland come Messi e Cristiano Ronaldo? Guardiola risponde così

