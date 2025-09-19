Ha un tumore gigante su faccia e collo | Non sopporto più il dolore salvatemi Rimosso

Un tumore gigante - così lo hanno definito i medici - è stato rimosso dal volto e dal collo di un anziano. Accade nel Messinese: protagonisti un paziente di 87 anni e l'équipe di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale ad indirizzo oncologico dell'ospedale di Taormina. L'intervento. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: tumore - gigante

Intervento record a Pisa: asportato con successo un tumore ‘super gigante’

In cura palliativa per tumore gigante da 19 cm al fegato, salvata con operazione record di 15 ore a Pisa

Tumore gigante, intervento record ad Aviano: asportato un liposarcoma raro di oltre 40 centimetri e 15 chili. «Primo caso al mondo di queste dimensioni»

Tumore gigante rimosso da faccia e collo, l'equipe dell'ospedale di Taormina salva la vita a un 87enne https://ift.tt/69NHErK https://ift.tt/ImycA7F - X Vai su X

Peter Falk (16 settembre 1927 – 23 giugno 2011) Un gigante della televisione e del cinema. Nato a New York, figlio di genitori di origini polacche e russe, a soli 3 anni perse l’occhio destro per un tumore, portando da allora una protesi. Questo particolar Vai su Facebook

Ha un tumore gigante su faccia e collo: Non sopporto più il dolore, salvatemi. Rimosso; Asportato un tumore gigante dalla faccia di un paziente 87 anni; Rimosso un tumore gigante della faccia e del collo: operazione straordinaria all’ospedale di Taormina.

Straordinario intervento a Taormina: rimosso un tumore gigante dalla faccia e dal collo - Un paziente di 87 anni è stato operato per la rimozione di un tumore gigante alla faccia e al collo e l’intervento è perfett ... sikilynews.it scrive

Taormina, intervento salvavita: rimosso tumore gigante dalla faccia di un 87enne - A Taormina eseguito con successo un intervento salvavita con la rimozione di un tumore gigante dalla faccia di un uomo di 87 anni. Scrive 24live.it