Ha un infarto mentre guida in autostrada | salvato dai poliziotti

Colpito da un infarto mentre guidava la sua automobile in autostrada. Una situazione che poteva diventare pericolosissima, sia per l'uomo sia per il traffico veicolare. Provvidenziale l'intervento della polizia, che lo ha soccorso e gli ha salvato la vita.Il malore in autostradaÈ successo nei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: infarto - guida

Infarto alla guida per camionista mentre percorre la statale: trasportato in ospedale

Infarto mentre guida sulla statale: camionista barese soccorso nel Brindisino

Sente una fitta al petto ma non chiama il 118: guida per 15 km con l’infarto in corso. Il crollo in ospedale: come si è salvato

Ha un infarto mentre guida in autostrada: salvato dai poliziotti https://ift.tt/zf8BGl6 - X Vai su X

Carabiniere ha un infarto mentre guida la sua auto: «Degli angeli mi hanno salvato» Carlo Fabbro, 43 anni, ha riconosciuto i sintomi e ha chiamato il 112: «Sono vivo grazie alla Cardiologia interventistica di Sassari» Vai su Facebook

Ha un infarto mentre guida in autostrada: salvato dai poliziotti; Uomo di 60 anni colpito da infarto alla guida dell’auto; Ha un infarto mentre guida in autostrada: salvato dai poliziotti.

Ha un infarto mentre guida in autostrada: 51enne salvato da due agenti di Polizia - Alcuni giorni dopo in ospedale è avvenuto l’incontro con i suoi “angeli custodi” ... Da msn.com

Ha un infarto mentre guida in autostrada: salvato dai poliziotti - Una situazione che poteva diventare pericolosissima, sia per l'uomo sia per il traffico veicolare. Si legge su milanotoday.it