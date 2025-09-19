Ha un caveau pieno di cocaina in auto 30enne arrestato a Roma | quanti kg di droga sono stati sequestrati

Un trentenne romano è stato arrestato nella periferia nord di Roma: sequestrati 70 kg di droga e documenti falsi nascosti in auto modificate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ha un "caveau" pieno di cocaina in auto, 30enne arrestato a Roma: quanti kg di droga sono stati sequestrati

In questa notizia si parla di: caveau - pieno

Venerdì 19 settembre – NeoModà LIVE! La tua serata pop-rock italiana torna a far battere forte il cuore… da Le Caveau! ? Un live pieno di emozioni e canzoni da cantare a squarciagola, con tutta la grinta e il romanticismo dei Modà. Amori urlati, mani alz Vai su Facebook

Ha un caveau pieno di cocaina in auto, 30enne arrestato a Roma: quanti kg di droga sono stati sequestrati; I nove uomini d'oro del tribunale di Roma.

In box auto aveva 70 kg tra cocaina e hashish, arrestato - Settanta chili tra cocaina e hashish sono stati sequestrati dalla polizia a un 30enne romano, che aveva trasformato due auto in veri e propri "caveau" mobili della droga e utilizzava un box condominia ... Secondo msn.com