Ha trasformato un jet in drone | come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese

Un aereo convertito in drone. In occasione del Changchun Air Show, la Cina ha esposto per la prima volta al pubblico un caccia dell'era della Guerra Fredda, il J-6, trasformato in velivolo senza pilota. " È stato modificato sulla base del caccia J-6, con la rimozione dei sistemi d'arma a cannone, dei serbatoi di carburante esterni e dei seggiolini eiettabili ", hanno affermato fonti cinesi. " È dotato di un sistema di controllo automatico del volo e di un pilota automatico, piloni alari aggiuntivi e un sistema di navigazione che segue il terreno ", hanno aggiunto i media del Dragone. Ecco che cosa sappiamo di questa particolare vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ha trasformato un jet in drone": come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese

In questa notizia si parla di: trasformato - drone

Fonti ufficiali russe riferiscono che un drone ucraino sia stato abbattuto nei pressi della centrale nucleare di Kursk. Nella stessa centrale è divampato un incendio che le medesime fonti riferiscono essere ad un trasformatore. Nessuna informazione riguardo il f - X Vai su X

Viserbella in festa! Il 18 agosto 2025 il Bagno Maurizio 43 si è trasformato in un mare di bolle, musica e sorrisi. Un pomeriggio di pura energia che profuma ancora d’estate ? Vista dall’alto con il drone di Cristian La Greca #Viserbella2025 #Schiu - facebook.com Vai su Facebook

Anche la Romania denuncia: Un drone russo ha violato il nostro spazio aereo; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; È guerra di droni: attacco ucraino a raffineria russa, ieri le incursioni in Romania e Polonia (e la Nato fa alzare i jet).

"Ha trasformato un jet in drone": come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese - 6 riconvertito in drone, impiegato per addestramento e possibili tattiche di attacco a sciame ... Da msn.com

La Russia ha usato il nuovo drone Dan-M contro Odessa. Esperto: “Riconvertono i jet bersaglio dell’aviazione in UAV d’attacco” - Mentre Vladimir Putin parla di negoziati per una tregua con l'Ucraina, le sue forze armate sfoderano un nuovo letale drone, il Dan- Da quotidiano.net