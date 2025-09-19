Ha trasformato un jet in drone | come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese

Ilgiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo convertito in drone. In occasione del Changchun Air Show, la Cina ha esposto per la prima volta al pubblico un caccia dell'era della Guerra Fredda, il J-6, trasformato in velivolo senza pilota. " È stato modificato sulla base del caccia J-6, con la rimozione dei sistemi d'arma a cannone, dei serbatoi di carburante esterni e dei seggiolini eiettabili ", hanno affermato fonti cinesi. " È dotato di un sistema di controllo automatico del volo e di un pilota automatico, piloni alari aggiuntivi e un sistema di navigazione che segue il terreno ", hanno aggiunto i media del Dragone. Ecco che cosa sappiamo di questa particolare vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ha trasformato un jet in drone come funziona e cosa pu242 fare il j 6 fighter cinese

© Ilgiornale.it - "Ha trasformato un jet in drone": come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese

In questa notizia si parla di: trasformato - drone

Anche la Romania denuncia: Un drone russo ha violato il nostro spazio aereo; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; È guerra di droni: attacco ucraino a raffineria russa, ieri le incursioni in Romania e Polonia (e la Nato fa alzare i jet).

ha trasformato jet drone"Ha trasformato un jet in drone": come funziona e cosa può fare il J-6 fighter cinese - 6 riconvertito in drone, impiegato per addestramento e possibili tattiche di attacco a sciame ... Da msn.com

La Russia ha usato il nuovo drone Dan-M contro Odessa. Esperto: “Riconvertono i jet bersaglio dell’aviazione in UAV d’attacco” - Mentre Vladimir Putin parla di negoziati per una tregua con l'Ucraina, le sue forze armate sfoderano un nuovo letale drone, il Dan- Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ha Trasformato Jet Drone