Ha stregato i giudici di X Factor con Al telefono giovane cameriera di Riccione brilla alle audizioni in tv

Sono quattro sì! La giovane cantautrice Michelle Lufo, originaria di Riccione, conquista i giudici di X Factor 2025 e proseguirà il suo percorso all’interno del celebre talent show. Dopo la presenza di Ludovica Amati, da Novafeltria, nel corso della prima puntata, ancora una riminese è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: stregato - giudici

A X Factor 2025 la 19enne Mayu Lucisano emoziona con Cheyenne di Francesca Michielin: tra origini giapponesi e napoletane conquista i giudici e scoppia in lacrime tra gli applausi Ti ha colpito la sua esibizione? - X Vai su X

Elettra Lamborghini incanta tutti durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il suo look gioiello e diamanti. La bellezza della cantante ha stregato davvero tutti: era splendida! #tvblog #elettralamborghini #mostrainternazionaledelcinemadivene Vai su Facebook

Ha stregato i giudici di X Factor con Al telefono, giovane cameriera di Riccione brilla alle audizioni in tv; Perché Antonia Nocca di Amici 2024 ha stregato tutti; Dal Rock Contest a X-Factor i Punkcake passano le prime selezioni.

X Factor 2025, quando inizia e chi sono i giudici - Cresce l'attesa per la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, al via da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW. Lo riporta tg24.sky.it