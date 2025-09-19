Ha stregato i giudici di X Factor con Al telefono giovane cameriera di Riccione brilla alle audizioni in tv

Riminitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono quattro sì! La giovane cantautrice Michelle Lufo, originaria di Riccione, conquista i giudici di X Factor 2025 e proseguirà il suo percorso all’interno del celebre talent show. Dopo la presenza di Ludovica Amati, da Novafeltria, nel corso della prima puntata, ancora una riminese è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

