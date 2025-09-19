Ha rovinato tutto Non so se fosse giusta Conte non si dà pace per l’espulsione contro il City | Avevamo preparato una partita

“L’espulsione ha rovinato la partita. Abbiamo l’amaro in bocca. Giusta? Non lo so, non l’ho nemmeno rivista”. Antonio Conte non ha dubbi: senza il rosso a Di Lorenzo al 21?, il suo Napoli se la sarebbe all’esordio in Champions League in casa del Manchester City. A vedere la prima parte del primo tempo – quella in 11 contro 11 – ha ragione: d’altronde la prima (e unica fino a quel momento) occasione del match l’aveva avuta Beukema. Era un Napoli che stava tenendo bene il campo, lottava, reggeva botta fisicamente e atleticamente: “Dispiace, avevamo preparato una partita come l’abbiamo giocata nei primi 20 minuti”, ha spiegato Antonio Conte a Sky Sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha rovinato tutto. Non so se fosse giusta”. Conte non si dà pace per l’espulsione contro il City: “Avevamo preparato una partita”

