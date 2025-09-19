Ha detto no La decisione di papa Leone XIV cosa cambia nella Chiesa rispetto a papa Francesco

È arrivato in libreria ieri in Perù il primo libro-intervista di Leone XIV da quando è stato eletto Papa lo scorso 8 maggio. Il volume, scritto dalla vaticanista di Cruz Elise Ann Allen, raccoglie due lunghi colloqui con il Pontefice: il primo a Castel Gandolfo il 10 luglio, il secondo a Palazzo Sant’Uffizio il 30 luglio. Un lavoro che non solo rivela il pensiero del nuovo Papa, ma che rappresenta anche un deciso segnale verso chi descrive il suo pontificato come la naturale prosecuzione di quello di Francesco. Le domande poste da Elise Ann Allen, giornalista vicina al precedente Papa, si sono concentrate su temi caldi: dalla Sinodalità al ruolo delle donne, passando per l’inclusione dei fedeli LGBTQ+, la situazione internazionale e il discusso ripristino della cosiddetta messa in latino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Pubill-Milan, arriva la decisione nei confronti dell’esterno. Ecco cosa ha detto Max Allegri su di lui

“Quando ho scoperto il cancro ho detto di essere stata stupida a non essermi tolta le ovaie ma non è una decisione facile. Oggi non sapete che darei per riavere il ciclo”: parla Bianca Balti

Thuram punito? Cosa ha detto al fratello e la decisione dopo Juve-Inter

Mottarone, la Procura dà il consenso ai patteggiamenti per Luigi Nerini, Gabriele Tadini ed Enrico Perocchio. Chiesto il proscioglimento per Martin Leitner e Peter Rabanser. "Non è stata una decisione facile - ha detto il procuratore Alessandro Pepè oggi in au Vai su Facebook

Conti correnti intoccabili: la resa del Governo all'evasione; Perché Trump ha rimandato la decisione sull’Iran; Albania, una sentenza aiuta il governo.

Chiesa ha detto no a Besiktas e Arabia, ma ora è fuori dalla Champions - Ma anche nella confusione e tra i dubbi che possono essere instillati dentro di lui dall'esclusione dalla lista UEFA ... Segnala tuttonapoli.net

Juventus, retroscena di mercato: Thuram ha detto no al Psg - Il retroscena di mercato che riguarda la Juventus e Khephren Thuram. ilbianconero.com scrive