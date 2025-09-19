Ha combinato un casino… Stefano De Martino e Caroline Tronelli dietro alla lite clamorosa ci sarebbe un’altra donna

Tvzap.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli l’aria è diventata elettrica, e non solo per colpa delle telecamere di sicurezza! Dopo il clamoroso scandalo dei video privati diffusi online e il ritorno non proprio trionfale alla guida di Affari Tuoi, il conduttore napoletano si ritrova di nuovo sotto i riflettori per una scenata pubblica con la giovane compagna. Quando si dice che la privacy è un lontano ricordo. Leggi anche: “Così non va bene”. Stefano De Martino, la Rai deve prendere una decisione: è inevitabile Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la clamorosa lite dal ristorante fin sotto casa di lei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ha combinato un casino8230 stefano de martino e caroline tronelli dietro alla lite clamorosa ci sarebbe un8217altra donna

© Tvzap.it - “Ha combinato un casino…”. Stefano De Martino e Caroline Tronelli, dietro alla lite clamorosa ci sarebbe un’altra donna

In questa notizia si parla di: combinato - casino

“Ha combinato un casino”. Barbara D’Urso, niente ritorno in Rai: il matrimonio salta all’ultimo

“Ha combinato un casino”. Niente Rai per Barbara D’Urso: il matrimonio salta a sorpresa, ecco perché

“Ha combinato un casino”. Stefano De Martino e Caroline, dietro alla lite un’altra donna

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? “Non ho nulla da nascondere”/ Il conduttore rompe il silenzio - Il conduttore, infatti, è stato protagonista di numerose indiscrezioni legate alla sua vita sentimentale. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ha Combinato Casino8230 Stefano