Ha combinato un casino Stefano De Martino e Caroline dietro alla lite un’altra donna
Sono settimane agitate per Stefano De Martino, che dopo lo scandalo legato al sistema di videosorveglianza hackerato a casa della sua fidanzata Caroline Tronelli e alla conseguente diffusione dei video privati sul web, deve affrontare nuove tensioni. Nonostante il ritorno alla conduzione di Affari Tuoi, gli ascolti non hanno raggiunto i picchi straordinari della passata stagione, e ora il conduttore napoletano è finito nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per una discussione accesa in pubblico con la giovane compagna. >> “Tutti e tre insieme, meravigliosi”. Alessandra Amoroso dopo il parto con la figlia e il compagno Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la lite è avvenuta in un ristorante del centro di Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
