Gwyneth Paltrow nel selfie con le sue rughe naturali piace moltissimo
In occasione del lancio del suo marchio fashion, la star americana (quasi) 54enne posta su Instagram un primo piano del suo volto senza celare le rughe naturali del volto. Un gesto apprezzatissimo dai suoi follower, che ne lodano l'autenticità e, anche, il coraggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
