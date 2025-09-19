Guidonia espugna Arezzo | Mazzi decisivo amaranto in affanno
L’Arezzo viene raggiunto in classifica dal Ravenna, battuto in casa da un Guidonia solido e da un Mazzi strepitoso tra i pali. La squadra laziale si conferma letale in trasferta: tre gare esterne, zero gol subiti e quattro punti raccolti. La partita si sblocca al 22’: dopo una prima fase equilibrata con un tiro dalla distanza di Tavernelli, Iaccarino trova fuori tempo Righetti. La palla finisce in fallo laterale, Zappella rimette subito in gioco e Spavone, sul palo di Venturi, insacca lo 0-1. L’Arezzo non riesce a reagire con convinzione: sterile possesso e poche idee fino al 70’, quando Bucchi prova la scossa con i cambi. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: guidonia - espugna
Il Gubbio formato trasferta non sbaglia un colpo. Dopo aver espugnato Rimini alla prima giornata, i rossoblù di Di Carlo sbancano anche Forlì. Finisce 1-0 con gol firmato ancora una volta da capitan Signorini, al secondo centro consecutivo dopo la rete nel der Vai su Facebook
Guidonia espugna Arezzo: Mazzi decisivo, amaranto in affanno; DIRETTA/ Arezzo Guidonia (risultato finale 0-1): primo ko per la capolista! (Serie C, 19 settembre 2025).
L'Arezzo spreca, Mazzi le para tutte e il Guidonia fa il colpaccio al Comunale: 0 - 1 - Il Guidonia riesce ad espugnare il Comunale grazie alla rete di Spavone al 22’ del primo tempo e ad un Cavallino sprecone sotto porta. corrierediarezzo.it scrive
Arezzo ko in casa 0-1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4 - Serie C girone B: l’anticipo del venerdì sera è amaro per la squadra di Bucchi. Scrive lanazione.it