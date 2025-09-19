Guidonia espugna Arezzo | Mazzi decisivo amaranto in affanno

L’Arezzo viene raggiunto in classifica dal Ravenna, battuto in casa da un Guidonia solido e da un Mazzi strepitoso tra i pali. La squadra laziale si conferma letale in trasferta: tre gare esterne, zero gol subiti e quattro punti raccolti. La partita si sblocca al 22’: dopo una prima fase equilibrata con un tiro dalla distanza di Tavernelli, Iaccarino trova fuori tempo Righetti. La palla finisce in fallo laterale, Zappella rimette subito in gioco e Spavone, sul palo di Venturi, insacca lo 0-1. L’Arezzo non riesce a reagire con convinzione: sterile possesso e poche idee fino al 70’, quando Bucchi prova la scossa con i cambi. 🔗 Leggi su Lortica.it

