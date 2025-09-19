GUIDA TV 19 SETTEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI QUARTO GRADO
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:05 Suzuki Jukebox: La Notte delle Hit ultima puntata Tv7 Musica Rubrica Rai2 21:20 23:15 Race for Glory: Audi vs Lancia 1ªTv Oltre il Cielo Film Serie Tv Rai3 21:25 23:15 Kabul 1ªTv Il Fattore Umano Serie Tv Rubrica Rete 4 21:35 01:00 Quarto Grado Escandalo: Storia di un’Ossessione Inchieste Serie Tv Canale 5 21:40 00:10 Tradimento 1ªTv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:30 23:40 Citadel finale di stagione Renegades: Commmando d’Assalto Serie Tv Film La7 21:15 01:00 Propaganda Live new TgLa7 Satira Notiziario Tv8 21:30 23:50 Pechino Express 1ªTv free Pechino Express R Reality Reality Nove 21:30 23:35 Giorgio Panariello: La Favola Mia R Valentina Persia: Ma che te Ridi? R Show Show N. 🔗 Leggi su Bubinoblog
