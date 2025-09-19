Guerra Ucraina – Russia diretta | F-35 italiani intercettano tre MiG-31 nei cieli estoni Tallinn chiede consultazioni Nato condanne da tutta Europa
Una giornata di grande tensione sul fronte orientale della Nato ha segnato un nuovo punto di frizione con Mosca. Tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia sul Golfo di Finlandia, rimanendovi per circa dodici minuti. L’incursione ha spinto la Nato a far decollare due F-35 italiani dalla base di Ämari, impegnati nello scramble che ha costretto i jet russi a lasciare i cieli dell’Alleanza. Tallinn ha parlato di episodio “senza precedenti”, convocando il diplomatico russo e richiedendo consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato atlantico. Immediate le reazioni politiche: condanne nette sono arrivate da Londra, Madrid, Berlino, Bruxelles e dalle repubbliche baltiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: guerra - ucraina
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica - X Vai su X
UCRAINA | "Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi". Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine: "Solo in un giorno 1.150 vittime". Vai su Facebook
La guerra a tavola: l'embargo della Russia sui prodotti alimentari dei vicini ex sovietici; La Camera ha chiesto al governo di alzare le spese militari al 2 per cento del Pil; Conflitto Russia - Ucraina, il 'generalissimo' Palmeri dal Donbass rompe il silenzio: Non credo ci sarà una guerra, qui la gente vuole la pace.
Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: "E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: 'E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo'. Scrive tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Kiev: «Dall'inizio del conflitto sono morti 1.099.530 soldati russi» - 530 soldati in Ucraina dall'inizio della sua invasione su vasta scala, il 24 febbraio 2022, secondo quanto riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine oggi. Come scrive ilmattino.it