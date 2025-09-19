Guerra Ucraina – Russia diretta | F-35 italiani intercettano tre MiG-31 nei cieli estoni Tallinn chiede consultazioni Nato condanne da tutta Europa

Una giornata di grande tensione sul fronte orientale della Nato ha segnato un nuovo punto di frizione con Mosca. Tre caccia russi MiG-31 hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia sul Golfo di Finlandia, rimanendovi per circa dodici minuti. L’incursione ha spinto la Nato a far decollare due F-35 italiani dalla base di Ämari, impegnati nello scramble che ha costretto i jet russi a lasciare i cieli dell’Alleanza. Tallinn ha parlato di episodio “senza precedenti”, convocando il diplomatico russo e richiedendo consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato atlantico. Immediate le reazioni politiche: condanne nette sono arrivate da Londra, Madrid, Berlino, Bruxelles e dalle repubbliche baltiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

