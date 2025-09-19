Guerra Russia-Ucraina | gli F-35 italiani respingono i jet di Mosca nello spazio aereo estone Il Paese baltico invoca l' articolo 4 della Nato

19 set 2025

Tre jet russi sono entrati nello spazio aereo estone e sono stati respinti da F-35 italiani decollati dalla base di Amari, nel Paese baltico. L’incidente, che segue di una decina di giorni l’incursione di droni russi nei cieli polacchi, ha spinto Tallinn, come già Varsavia, a invocare l’articolo 4 della Nato per chiedere una consultazione urgente, che il Consiglio Nordatlantico ha già convocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

