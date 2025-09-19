Guerra moderna l’Italia sarebbe in grado di difendersi da un attacco? La verità che fa paura

Nei cieli d'Europa, un silenzio apparente nasconde tensioni crescenti. La percezione della sicurezza aerea, un tempo relegata a un capitolo tecnico della difesa nazionale, è oggi diventata parte integrante del dibattito pubblico e politico. La minaccia non arriva più solo da frontiere terrestri o marittime: ora può presentarsi in forma di droni, missili balistici o velivoli ipersonici, capaci di attraversare interi confini in pochi minuti. La guerra tecnologica si gioca in gran parte sopra le nostre teste, e ciò sta cambiando il modo stesso in cui i Paesi europei concepiscono la loro sicurezza nazionale.

