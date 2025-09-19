Guerra in Ucraina tre jet russi violano lo spazio aereo estone | La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca
Colpite crypto e carte di credito Mir. Von der Leyen: "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas russo".
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
UCRAINA | "Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi". Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine: "Solo in un giorno 1.150 vittime".
Guerra Ucraina - Russia, news di oggi. L'Ue lavora su prestito a Kiev basato su asset russi
Guerra Ucraina - Russia, le news. 3 jet militari russi violano lo spazio aereo dell’Estonia; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; La Romania afferma che un drone russo ha violato lo spazio aereo | Tusk: Nuova minaccia scongiurata, finita emergenza.
Sorvoli di guerra mondiale. La Polonia invasa dai droni russi e difesa dai jet alleati. Mosca nega - La Nato testa la capacità di reazione e attiva l'articolo 4: colloqui febbrili fra i leader.
Ucraina, Trump attacca Putin: «Ma voglio evitare la terza guerra mondiale» - «Putin mi ha davvero deluso» ma voglio evitare il rischio di «una terza guerra mondiale», ha detto ieri il presidente americano Donald Trump dopo l'incontro con il premier britannico Keir Starmer.