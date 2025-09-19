Guerra in Ucraina tre jet russi invadono lo spazio aereo estone | F-35 italiani in volo per respingerli | La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca
Colpite crypto e carte di credito Mir. Von der Leyen: "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas russo".
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
UCRAINA | "Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi". Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine: "Solo in un giorno 1.150 vittime".
Guerra Ucraina - Russia, news di oggi. L'Ue lavora su prestito a Kiev basato su asset russi
Guerra Ucraina - Russia, le news. 3 jet militari russi violano lo spazio aereo dell'Estonia; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo | Tusk: Nuova minaccia scongiurata, finita emergenza.
Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: "E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo". LIVE
Sorvoli di guerra mondiale. La Polonia invasa dai droni russi e difesa dai jet alleati. Mosca nega - La Nato testa la capacità di reazione e attiva l'articolo 4: colloqui febbrili fra i leader.