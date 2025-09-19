Guerra in Ucraina tre jet russi invadono lo spazio aereo estone | F-35 italiani in volo per respingerli | La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca

Colpite crypto e carte di credito Mir. Von der Leyen: "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas russo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Guerra Ucraina - Russia, le news. 3 jet militari russi violano lo spazio aereo dell’Estonia; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; La Romania afferma che un drone russo ha violato lo spazio aereo | Tusk: Nuova minaccia scongiurata, finita emergenza.

Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: "E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: 'E' ora di chiudere i rubinetti del gas russo'. Scrive tg24.sky.it

guerra ucraina tre jetSorvoli di guerra mondiale. La Polonia invasa dai droni russi e difesa dai jet alleati. Mosca nega - La Nato testa la capacità di reazione e attiva l'articolo 4: colloqui febbrili fra i leader. Segnala huffingtonpost.it

