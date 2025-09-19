Guerra Gaza Boldrini Pd | Dall' Ue azioni troppo blande servono sanzioni contro Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2025 "Non ci possono essere misure blande, anche l'Unione Europea si è comportata in modo indegno, non in linea con la sua storia di progetto di pace. 19 pacchetti di sanzioni a Putin vanno benissimo, ne vorremmo vedere almeno una contro Netanyahu. La Russia non è paragonabile a Israele se gli Usa non mandassero le armi finirebbe lo sterminio, con le sanzioni Israele, che è già in difficoltà, lo sarebbe ancora di più. Che fiducia posso avere nell'incontro fra Netanyahu e Trump? E' Netanyahu che prende le decisioni e Trump esegue" così la deputata del Pd Laura Boldrini, a margine del flashmob in piazza Montecitorio sulla guerra in Palestina. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: guerra - gaza

