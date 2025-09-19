Gubbio domani arriva il Bra I rossoblù cercano continuità
Il Gubbio di mister Domenico Di Carlo torna domani in campo per la quinta giornata di campionato. Una gara che è la prima delle tre che i rossoblù giocheranno in sette giorni, a causa del turno infrasettimanale, e che quindi costringe tutti a dosare forze fisiche e mentali, sempre però rimanendo ancorati alla partita di turno. Andiamo, dunque, per gradi. La squadra rossoblù ospiterà infatti il Bra al “Barbetti“ (calcio d’inizio ore 15) e ha in testa il solo obiettivo della continuità, sia per quanto riguarda la prestazione che il risultato. Davanti, però, c’è una squadra che anche se sulla carta può partire senza i favori del pronostico, nella realtà è come tutte una formazione ostica da affrontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
