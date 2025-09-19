Gubbio celebra l’ottavo centenario della morte di san Francesco con un programma di eventi spirituali culturali e artistici

ROMA – Custodire la pace, amare la terra, riconoscere dignità a ogni creatura: in un tempo segnato da conflitti, crisi ambientali e divisioni sociali, il messaggio di Francesco continua a interpellare le coscienze. Ecco perché, in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, è stato costituito il Comitato cittadino permanente “Francesco a Gubbio”, nato dalla collaborazione tra Comune di Gubbio, Diocesi Eugubina e Famiglia francescana, un’iniziativa unica nel suo genere voluta per rilanciare, valorizzare e custodire nel tempo l’identità francescana della città. Gubbio è uno dei luoghi simbolo della vita di Francesco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

