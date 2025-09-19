Guasto in volo costringe Trump a un atterraggio di sicurezza a Luton

Momenti di tensione hanno attraversato il cielo del Regno Unito quando l'elicottero presidenziale statunitense, con a bordo Donald e Melania Trump, si è visto costretto a un'improvvisa discesa di emergenza durante il trasferimento da Chequers verso l'aeroporto di Stansted, a causa di un'imprevista anomalia tecnica. Un'improvvisa emergenza nei cieli britannici Il volo di trasferimento, partito .

Trump, atterraggio d'emergenza per l'elicottero: il guasto idraulico e il trasferimento su un altro velivolo (prima di ripartire verso gli Usa). Cosa è successo - L'elicottero con a bordo il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania ha avuto «un problema idraulico» mentre volava ... Da msn.com

Elicottero di Trump costretto a un atterraggio d’emergenza a Luton per un guasto idraulico - Durante la visita nel Regno Unito un guasto idraulico all’elicottero presidenziale ha costretto trump e melania a un atterraggio di emergenza a Luton senza conseguenze per la sicurezza ... Lo riporta gaeta.it