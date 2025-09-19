Guasto in volo costringe Trump a un atterraggio di sicurezza a Luton

Momenti di tensione hanno attraversato il cielo del Regno Unito quando l’elicottero presidenziale statunitense, con a bordo Donald e Melania Trump, si è visto costretto a un’improvvisa discesa di emergenza durante il trasferimento da Chequers verso l’aeroporto di Stansted, a causa di un’imprevista anomalia tecnica. Un’improvvisa emergenza nei cieli britannici Il volo di trasferimento, partito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

