Guasto improvviso lascia senz’acqua Fregene e Maccarese | polemiche dall’opposizione

Fiumicino, 19 settembre 2025 – Acea ATO 2 ha comunicato che nella serata del 18 settembre, a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica, si sono verificati abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua nelle località di Fregene e Maccarese e nelle zone limitrofe. L’intervento di riparazione è stato immediatamente avviato, con l’attivazione delle squadre tecniche per il ripristino della normale funzionalità del servizio. “Appena venuta a conoscenza del disservizio, insieme al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, abbiamo contattato i tecnici di Acea ATO 2 per avere aggiornamenti in tempo reale sulla natura del guasto e sui tempi previsti per la risoluzione – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, che ha ringraziato Acea ATO 2 per il tempestivo intervento”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it