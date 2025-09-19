Guasto improvviso alla rete idrica Fregene e Maccarese restano senz'acqua

Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, "si sono verificati abbassamenti di pressione eo mancanze d'acqua nelle località di Fregene e Maccarese (comune di Fiumicino) e zone limitrofe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guasto - improvviso

Guasto improvviso, dieci comuni ciociari senza acqua: cosa succede

Improvviso guasto al camion, autista miracolato

Guasto improvviso, stop all'erogazione idrica in alcune zone della città

? AVVISO PUBBLICO GUASTO IMPROVVISO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Si informa la cittadinanza che, a causa di un guasto tecnico improvviso, si stanno verificando disservizi alla pubblica illuminazione nelle seguenti zone: Zone interessate: Co Vai su Facebook

Fiumicino, guasto improvviso alla rete idrica: disservizi in alcune zone del territorio; Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua; Guasto nella condotta, via Angioy resta senz'acqua.

Guasto improvviso alla rete idrica, Fregene e Maccarese restano senz’acqua - Acea Ato 2 ha comunicato in una nota che nella serata di ieri, 18 settembre, "si sono verificati abbassamenti di pressione e/o mancanze d'acqua nelle ... fanpage.it scrive

APS, guasto improvviso a Fiumata. Famiglie senza acqua - rende noto che per un guasto improvviso alla rete idrica a servizio della frazione Fiumata, nel comune di Petrella Salto, dalle ore 11 del 9 settembre 2025 e per le prossi ... Da rietinvetrina.it