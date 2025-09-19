Guasto elettrico sui binari vicino Trinitapoli | treni fermi cancellati e sostituiti con gli autobus

Nuovi disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Bari e Foggia: dalle 6:10 di venerdì 19 settembre 2025 la circolazione tra Trinitapoli e Barletta è interrotta a causa di un guasto alla linea elettrica. Il blocco coinvolge i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con ripercussioni su. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: guasto - elettrico

Guasto elettrico in Strada Maggiore: blackout all’alba, tecnici al lavoro dalle 4

Caserta, la Reggia borbonica chiude a causa di un guasto elettrico

“Guasto elettrico”, chiude la Reggia di Caserta

Guasto elettrico: fermi i treni della linea regionale https://ift.tt/FC1U7s5 - X Vai su X

GUASTO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI MOLINI In merito al guasto dell'illuminazione pubblica in via dei Molini completamente spenta, si informa che purtroppo ha preso fuoco il quadro elettrico con il relativo contatore e quindi per il momento - facebook.com Vai su Facebook

Alta velocità, dalla linea elettrica ai binari: ecco quali sono i problemi che stanno causando i ritardi; Disagi sui binari: Frecce deviate e fermate saltate a causa di un guasto elettrico; Guasto elettrico sui binari: ritardi sulla linea Torino- Milano.

Incendio vicino ai binari, guasto tecnico sull’Alta Velocità Napoli-Salerno: treni in ritardo fino a 120 minuti - Salerno: a causarli un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1° settembre, in prossimità dei binari, nella zona ... Riporta fanpage.it

Sarno, incendio vicino ai binari: treni in ritardo fino a 120 minuti - Salerno: a causarli un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì ... Scrive msn.com