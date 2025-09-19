Guardiola | Se l’Arsenal vincerà la Premier sarà solo per i soldi spesi Proprio come City e Liverpool

Alla vigilia della sfida con l’Arsenal all’Emirates Stadium, Guardiola si sfoga: secondo lui le spese dei Gunners ricevono un trattamento più favorevole dai media. Lo riporta il Telegraph. Chi comprerà la Premier League quest’anno?. Scrive il quotidiano inglese: “Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ed ex-assistente di Guardiola, ha avuto per la sua squadra una campagna acquisti da 300 milioni di sterline questa estate, nella speranza di vincere il primo titolo di Premier League dell’Arsenal in 22 anni. Pur essendo comparabili le spese del City durante il periodo di Arteta, Guardiola suggerisce che la percezione dei due club sia diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola: «Se l’Arsenal vincerà la Premier, sarà solo per i soldi spesi. Proprio come City e Liverpool»

