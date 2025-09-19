Guardiola e l'emozione di rivedere De Bruyne anche se con la maglia del Napoli | Voi non capite

Fanpage.it | 19 set 2025

Pep Guardiola si è finalmente espresso sul ritorno a Manchester di Kevin De Bruyne: una accoglienza da Re da parte del pubblico, emozioni palpabili prima, durante e dopo il match contro il Napoli: "Sono felice per lui, ho solo il rammarico di quei 25 minuti.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guardiola - emozione

