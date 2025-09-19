Guardiola applausi e controllo totale | City in crescita Napoli avversario tosto

Napolipiu.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Alessandra Gozzini, inviata a Manchester per la Gazzetta dello Sport, racconta la notte dell’Etihad tra i richiami di Pep al pubblico e l’analisi della vittoria contro il Napoli. MANCHESTER – Lo trovi all’angolo dell’area tecnica, elegante in abito e maglioncino, immobile fino al gol che rompe l’equilibrio. Pep Guardiola ha vissuto così la sfida contro il Napoli, racconta Alessandra Gozzini sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Per lui l’impegno è stato doppio: guidare la squadra e tenere alta l’attenzione di un pubblico dell’Etihad troppo silenzioso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

guardiola applausi e controllo totale city in crescita napoli avversario tosto

© Napolipiu.com - Guardiola, applausi e controllo totale: «City in crescita, Napoli avversario tosto»

In questa notizia si parla di: guardiola - applausi

guardiola applausi controllo totaleGuardiola, applausi e controllo totale: «City in crescita, Napoli avversario tosto» - «Sono molto soddisfatto, è stata un’ottima prestazione – ha spiegato Guardiola – conosco Antonio, è un avversario tosto. Da napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Guardiola Applausi Controllo Totale