Guardiola applausi e controllo totale | City in crescita Napoli avversario tosto

"> Alessandra Gozzini, inviata a Manchester per la Gazzetta dello Sport, racconta la notte dell’Etihad tra i richiami di Pep al pubblico e l’analisi della vittoria contro il Napoli. MANCHESTER – Lo trovi all’angolo dell’area tecnica, elegante in abito e maglioncino, immobile fino al gol che rompe l’equilibrio. Pep Guardiola ha vissuto così la sfida contro il Napoli, racconta Alessandra Gozzini sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Per lui l’impegno è stato doppio: guidare la squadra e tenere alta l’attenzione di un pubblico dell’Etihad troppo silenzioso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Guardiola, applausi e controllo totale: «City in crescita, Napoli avversario tosto»

In questa notizia si parla di: guardiola - applausi

#Juorno #Conte rammaricato dopo la #sconfitta del #Napoli a #Manchester, #Guardiola elogia la #resistenza degli #azzurri - X Vai su X

Guardiola emozionato: “Kevin è stato il cuore del City” Al termine della sfida di Champions, Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport regalando un pensiero speciale a Kevin De Bruyne, tornato all’Etihad da avversario con la maglia del Napoli: ? “Ovazione - facebook.com Vai su Facebook

Guardiola, applausi e controllo totale: «City in crescita, Napoli avversario tosto» - «Sono molto soddisfatto, è stata un’ottima prestazione – ha spiegato Guardiola – conosco Antonio, è un avversario tosto. Da napolipiu.com