Guardare Tyler Robinson dall' alto
Gli uomini, bisogna vederli dall’alto. E i classici offrono una terrazza panoramica inestimabile. Tentiamo l’esperimento con Tyler Robinson, il ragazzo che ha sparato a Charlie Kirk. Se lo guardiamo da terra, riusciremo a collocarlo solo in orizzontale – chi lo mette a sinistra, chi a destra. E anche se conosciamo la mappa dell’attualità abbastanza bene da non doverci affidare a quella topografia obsoleta, rischiamo di restare incatenati al suolo, senza vertigini storiche, persi tra mille effimere insegne segnaletiche: troll, gamer, groyper, incel, redpill, blackpill. Arrampichiamoci dunque sul Muro, la raccolta di racconti che Jean-Paul Sartre pubblicò nel 1939, e poi fino al balcone del sesto piano dove abita il narratore di Erostrato, che ha scelto di piazzarsi materialmente e spiritualmente al di sopra degli uomini e “dell’umano che è in me”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il ventiduenne Tyler Robinson avrebbe inviato messaggi alla partner confermando di aver commesso l'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk ? https://l.euronews.com/iCh9 - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sappiamo sulle motivazioni di Tyler Robinson; Omicidio di Charlie Kirk: Se riesco a recuperare il mio fucile senza essere visto, non avrò lasciato alcuna prova. Guarda la conversazione di Tyler Robinson con il suo compagno di stanza subito dopo l'omicidio.; Nelle chat di Robinson il possibile movente dell'omicidio Kirk: Ne avevo abbastanza del suo odio.
