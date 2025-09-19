Gli uomini, bisogna vederli dall’alto. E i classici offrono una terrazza panoramica inestimabile. Tentiamo l’esperimento con Tyler Robinson, il ragazzo che ha sparato a Charlie Kirk. Se lo guardiamo da terra, riusciremo a collocarlo solo in orizzontale – chi lo mette a sinistra, chi a destra. E anche se conosciamo la mappa dell’attualità abbastanza bene da non doverci affidare a quella topografia obsoleta, rischiamo di restare incatenati al suolo, senza vertigini storiche, persi tra mille effimere insegne segnaletiche: troll, gamer, groyper, incel, redpill, blackpill. Arrampichiamoci dunque sul Muro, la raccolta di racconti che Jean-Paul Sartre pubblicò nel 1939, e poi fino al balcone del sesto piano dove abita il narratore di Erostrato, che ha scelto di piazzarsi materialmente e spiritualmente al di sopra degli uomini e “dell’umano che è in me”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guardare Tyler Robinson dall'alto