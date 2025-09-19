Guardamiglio al via i lavori di riasfaltatura della strada per Valloria | tutte le informazioni
Guardamiglio, 19 settembre 2025 – Sono partiti i lavori di riasfaltatura della strada comunale di Guardamiglio che collega il paese alla frazione di Valloria. L’intervento interesserà il tratto più ammalorato, dall’incrocio con la strada per Somaglia fino a poco oltre la Cascina Valle, con chiusura al traffico, in orario lavorativo, da martedì 23 a venerdì 26 settembre 2025. La strada resterà comunque accessibile ai residenti, che potranno transitare a senso unico alternato. "Abbiamo deciso di investire 185.000 euro per il rifacimento di una strada in pessime condizioni”, spiega il sindaco Giancarlo Rossetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
