UE, Conte: “processi decisionali sempre più in mano a gruppi di potere” imolaoggi.it
"Si percepisce come unica vittima". L'affondo del cardinale Pizzaballa su Israele ilgiornale.it
Il Festival resta a Sanremo per altri 3 anni, con facoltà di proroga fino al 2030 davidemaggio.it
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie oasport.it
Grande Fratello: Chi è Omer Elomari, il Ragazzo Scappato dalla Guerra
Omer Elomari nel Cast del Grande Fratello Omer Elomari è stato annunciato come uno dei nuovi concor... ► lawebstar.it
Barbie 2, la divertente reazione di Margot Robbie all'interesse di Matthew McConaughey
La star del film diretto da Greta Gerwig, mentre era ospite di un talk show, ha commentato una possi... ► movieplayer.it
Juventus: focus sul Verona
Tudor motiva il gruppo: “Senza scuse” Igor Tudor ha parlato alla stampa il 19 settembre 2025, alla... ► ilprimatonazionale.i
Seconda ondata di barche per Gaza, partenza da Catania il 24 settembre
Milano, 19 set. (askanews) – La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il movimento Thousand Madleens... ► ildenaro.it
Derby Lazio Roma, dispositivo di sicurezza senza precedenti: impiego di droni ed elicotteri
Droni, elicotteri e steward: la Questura di Roma rafforza la sicurezza per il derby Lazio-Roma, con ... ► virgilio.it
"Lo Cunto de li Cunti": le fiabe di Giambattista Basile
“Lo Cunto de li Cunti - 390 Anni di Magia. Il viaggio itinerante delle fiabe di Giambattista Basil... ► casertanews.it
Kallas: Putin ci sta mettendo alla prova, l'Ue risponderà fermamente con XIX pacchetto sanzioni – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato la... ► open.online
Mattarella: "Il fascismo è contrario ai valori del popolo italiano" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "A determinare la scelta di così tanti No vi fu indubbiame... ► open.online
Salerno, Torrione Eventi e Volontariato Verde Pubblico ripuliscono i giardini della Carnale
Questa mattina, con il gruppo volontariato verde pubblico, l'associazione Torrione Eventi APS ha d... ► salernotoday.it
Meteo Roma del 19 09 2025 ore 19:15
meteo venerdì mattina ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino sulle... ► romadailynews.it
L’Italia eguaglia il record di medaglie ai Mondiali! Battocletti jolly per il sorpasso, ma le carte saranno ancora 3…
L’Italia ha conquistato sei medaglie ai Mondiali 2025 di atletica, quando mancano ancora due giorni... ► oasport.it
Nuvolera: Palio delle Contrade
La tradizione incontra il divertimento a Nuvolera con il ritorno del Palio delle Contrade, un appu... ► bresciatoday.it
Sanzioni Ue a Mosca: «Stop totale all'acquisto di gas russo dal 2027». Giorgetti prudente sui beni degli oligarchi
La Commissione ha approvato il diciannovesimo pacchetto di misure economiche per colpire Mosca. Q... ► corriere.it
Allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione di Smart & Sustainable Marina
Dall’articolo di La Presse – Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e inno... ► lidentita.it
Esplosione a Marcianise, finestre azienda divelte dallo scoppio
Alcune finestre dell'azienda di trattamento rifiuti di Marcianise nella quale si è verificata l'espl... ► quotidiano.net
Solofra, ex capitano dei Carabinieri diffamato sui social
A Solofra, cittadina nota per il distretto conciario, il capitano dei Carabinieri Giuseppe Friscuo... ► avellinotoday.it
Montemiletto, chiesto il processo per spaccio di cocaina
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per nove imputati, tra i qu... ► avellinotoday.it
**Pd: Bonaccini, 'deleterio discutere ora tra noi, somme si tirano dopo regionali'**
Roma, 19 set. (Adnkronos) - Come è la situazione nella minoranza? "A parte che io non mi sono mai s... ► iltempo.it
Kallas: Commissione ha adottato proposta per sospendere le concessioni commerciali a Israele – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 settembre 2025 "La Commissione ha adottato una proposta per sospende... ► open.online
Mondiali atletica 2025, programma e italiani 20 settembre
Bologna, 19 settembre 2025 – Ancora una medaglia ai mondiali di atletica per l’Italia. Il movimento... ► sport.quotidiano.net
Giornale radio della sera, venerdì 19 settembre
Tutta l’informazione di Lapresse Questo articolo Giornale radio della sera, venerdì 19 settembre pr... ► lapresse.it
Fantastica Italia, azzurre in finale della Bjk Cup: 2 1 all’Ucraina
L’Italia del tennis femminile conquista una storica finale alla Billie Jean King Cup 2025 superando... ► thesocialpost.it
GP Azerbaijan di Formula 1: orari, calendario e telecronisti in tv
Il weekend del 20 e 21 settembre si svolgerà il Gran Premio dell’Azerbaijan, una delle tappe più at... ► jumptheshark.it
Scoppia silos nell'azienda rifiuti: morti titolare e due dipendenti
Il datore di lavoro e due dipendenti sono morti nello scoppio di un silos, contenente olii esausti... ► casertanews.it
Cooper Standard, il Ministro Urso convoca azienda e lavoratori
Il 1 ottobre prossimo si terrà, presso il Mise, l’incontro tra la Cooper Standard e le rappresenta... ► salernotoday.it
Scocca l'ora di Terracciano. E il Diavolo si ritrova a pregare... San Pietro
E' il soprannome che Commisso aveva coniato a Firenze dopo una vittoria a Bergamo. A Udine toccherà ... ► gazzetta.it
Il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa: "La maggioranza della popolazione è stanca di questa guerra"
“Israele oggi si percepisce come unica vittima, e questo impedisce di avere una visione lucida e li... ► iltempo.it
Gaza, i parenti degli ostaggi con le tende vicino a casa di Netanyahu
Gerusalemme, 19 set. (askanews) - I parenti degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza hanno po... ► quotidiano.net
Furto di generi alimentari a Massa Lombarda e fuga tra le auto, in manette un 52enne
Un 52enne è stato arrestato a Massa Lombarda per furto di generi alimentari: bloccato dai Carabinier... ► virgilio.it
Rozzano, tenta di lanciarsi dal quinto piano mentre la madre anziana la trattiene sul parapetto: sessantenne salvata da carabinieri e vigili
Rozzano (Milano), 19 settembre 2025 – Momenti di paura a Cassino Scanasio, dove una donna di 60 ann... ► ilgiorno.it
Ultimo fine settimana con il caldo estivo poi arriva il maltempo
Fine settimana da piena estate sabato 20 e domenica 21 settembre poi spazio al maltempo.A dirlo è ... ► ilpescara.it
Inter, Compagnoni: “Aria diversa ad Appiano Gentile, Pio Esposito ha personalità da vendere”
Si respira un’aria diversa dalle parti di Appiano Gentile dopo la vittoria in Champions League cont... ► ilprimatonazionale.i
Rsa Ostuni, via libera alle assunzioni: 37 posti di lavoro nella struttura pubblica
OSTUNI - La Rsa di Ostuni passa finalmente alla gestione pubblica diretta, a partire dal 1° ottobr... ► brindisireport.it
Juventus Verona, sfida in vista
Verona e i suoi problemi Sabato 20 settembre, alle 18:00, la Juventus va a Verona, e non sarà una ... ► ilprimatonazionale.i
Vacanze in Liguria per Michelle e Barack Obama
Top secret l’agenda dell’ex presidente, che dovrebbe essere ospite del superyacht di Steven Spielbe... ► ilsecoloxix.it
**Mo: Schlein, 'pronti a bloccare lavori finchè Meloni non risponderà in aula'**
Roma, 19 set. (Adnkronos) - "E' importantissimo esserci. Ringraziamo il sindacato per questa inizia... ► iltempo.it
Tiziano Ferro fa il bis a San Siro: nuova data il 7 giugno 2026
Milano, 19 settembre 2025 – Tiziano Ferro fa il bis a Milano. Alla data del 6 giugno 2026 si aggiun... ► ilgiorno.it
Ladre francesi arrestate a Biella, come mettevano a segno i colpi: refurtiva recuperata
Due donne arrestate a Biella per furto aggravato: sorprese con borsoni pieni di refurtiva e strument... ► virgilio.it
GR Corolla 2025, Toyota lancia in Giappone la versione più rigida e connessa
Una sportiva è credibile quando combina ingegneria raffinata e passione viscerale: la GR Corolla 20... ► sbircialanotizia.it
Incidente tra un'auto e un bus nel Milanese: donna in gravi condizioni dopo lo schianto
Una donna di 42 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. È in gravi con... ► milanotoday.it
Corsi fantasma ad Avellino: procede il processo su Alto Calore Servizi
Avellino – È proseguito davanti al Tribunale di Avellino il procedimento relativo ai presunti cors... ► avellinotoday.it
Trump perde la causa per diffamazione contro il New York Times: giudice respinge la denuncia
Un giudice federale della Florida ha respinto la causa per diffamazione intentata dall’ex president... ► lapresse.it
Giornata Mondiale contro l'Alzheimer, nel weekend l'appuntamento a Piazza Cairoli
Si terrà domenica 21 settembre a Piazza Cairoli la XXXII Giornata Mondiale contro il morbo di Alzh... ► messinatoday.it
Bidone agricolo pieno di droga a Ravenna, quanti kg di cocaina e hashish sono stati sequestrati
Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Ravenna per detenzione di 3 kg di droga. Sequestrati hashish ... ► virgilio.it
Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: cos'è successo
Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini per 'La mia storia tra le dita': il retroscena ... ► today.it
Festa Italia! Rivivi il doppio decisivo con Errani e Paolini
La squadra di Tathiana Garbin si qualifica per la terza volta consecutiva per la finale di Billie Je... ► video.gazzetta.it
Scuole di montagna: più punti in graduatoria per docenti e ATA, fino a 3.500 euro per affitto o mutuo. La LEGGE in Gazzetta Ufficiale
La Legge 12 settembre 2025, n. 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone ... ► orizzontescuola.it
Il 20% di sconto fa correre tutti da Ikea: occasioni da non perdere
Nuova offerta da Ikea con uno sconto del 20% su una categoria di prodotti acquistabili anche online... ► temporeale.info
Tennis, Billie Jean King Cup: Ucraina battuta, Italia in finale
Roma, 19 set. (askanews) – L’Italia torna in finale di Billie Jean King Cup. Nel match decisivo c... ► ildenaro.it
Mattarella: "La Resistenza ha valore costituente per l'Italia" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "La resistenza italiana non è stata limitata ad avanguardi... ► open.online
Udinese Milan, Braglia: “Per me può fare risultato a Udine”
Simone Braglia a 'Maracanà', sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Udinese-Milan alla vigilia ... ► pianetamilan.it
Marcianise, esplosione in un'azienda di rifiuti: ambulanze e polizia sul luogo della tragedia
(LaPresse) Tre operai hanno perso la vita e due persone sono rimaste ferite a seguito di una violen... ► lapresse.it
Roma: il primo derby del Gasp, si riparte da Soulé in un attacco ancora da definire
FILIPPO MONETTI Roma 19 settembre 2025 - Lo scorso anno la Roma ha designato un erede per Paulo Dy... ► sport.quotidiano.net
Amorim a Manchester viene sfottuto sulle fiancate degli autobus: «L’unico 3 4 3 che funziona qui è un autobus»
La situazione di Amorim a Manchester ha del surreale. Adesso il tecnico dello United viene preso in... ► ilnapolista.it
Lazio, Zaccagni: «Abbiamo visto questa cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno. Sarri? Siamo contenti che sia tornato»
Lazio, parla Zaccagni: «Abbiamo visto la cosa del mercato bloccato come un bicchiere mezzo pieno. S... ► calcionews24.com
I Jalisse ci riprovano: presentata la candidatura a Sanremo 2026
Dopo 28 esclusioni consecutive, i Jalisse non si arrendono e si candidano anche a Sanremo 2026. Ale... ► atomheartmagazine.co
"Per mio figlio solo un'ora al giorno": la risposta dell'Ats Br4: "Massimo 12 ore settimanali"
Riceviamo e pubblichiamo la replica del Consorzio Ats Br4 in riferimento all’articolo pubblicato s... ► brindisireport.it
Calabria: Carfagna, 'da Noi Moderati impegno per riconferma Occhiuto'
Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Abbiamo grandi aspettative per le Regionali in Calabria, anche perché,... ► iltempo.it
Appiano Gentile Inter: termina 20 la sfida Champions contro l’Ajax: Lautaro ancora out e Darmian rientra
di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi... ► internews24.com
Udinese Milan, in trasferta la Curva Sud tornerà a sostenere la squadra
La Curva Sud, in trasferta, tornerà a sostenere la squadra in Udinese-Milan. L'annuncio è arrivato t... ► pianetamilan.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19 09 2025 ore 19:10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio de... ► romadailynews.it