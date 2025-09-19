Gruppo Lupi test per amalgamare i nuovi acquisti

Sono cominciati gli impegni precampionato per il Gruppo Lupi di Pontedera militante in serie B, con i nuovi acquisti già ben inseriti nello spogliatoio. Il primo test si è svolto in casa del Volley Fucecchio alla palestra di via Leonardo da Vinci. Si è trattato di un proficuo allenamento in famiglia, con diversi atleti in bianconero, giunti in prestito dalla stessa Pontedera, per militare nel campionato di serie C. I più esperti biancocelesti allenati da Michele Bulleri non hanno avuto alcun problema ad imporsi col punteggio di 3-0. Le due squadre, profondamente rinnovate, hanno cercato l’intesa di gioco e, sia Bulleri che Giannoni, hanno tratto interessanti spunti per il proseguo della preparazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

