Grumo Nevano pentola dimentica sul gas | appartamento in fiamme

Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì 18 settembre, al Parco Lendi a Grumo Nevano, dove un incendio ha interessato un appartamento situato all’ultimo piano di uno dei palazzi del complesso residenziale. Come riporta Il Mattino, le fiamme, divampate improvvisamente, hanno richiamato l’intervento immediato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Grumo Nevano, pentola dimentica sul gas: appartamento in fiamme

In questa notizia si parla di: grumo - nevano

Superbonus 110%, lavori mai eseguiti a Frattamaggiore e Grumo Nevano: sequestrati 3,7 milioni di euro

Grumo Nevano, convegno “Patto di legalità: trasparenza e fiducia nella gestione pubblica”

Nonna Marianna compie 100 anni, festa a Grumo Nevano: “Da infermiera ha curato migliaia di bimbi malati”

Magica srl | Grumo Nevano - facebook.com Vai su Facebook

Pentola sul gas, va a fuoco l'appartamento: nessun ferito ma solo danni a Grumo Nevano; Appartamento in fiamme al Parco Lendi: paura in serata a Grumo Nevano, nessun ferito; Grumo Nevano, pentola dimentica sul gas: appartamento in fiamme.

Pentola sul gas, va a fuoco l'appartamento: nessun ferito ma solo danni a Grumo Nevano - Serata choc a Grumo Nevano, per un incendio in una abitazione all’ultimo piano del popoloso Parco Lendi. Secondo msn.com

Grumo Nevano, tentano furto alle Poste: ma il trucco dei vigilantes sventa la rapina. Ladri via con pochi spiccioli - E invece i tre malviventi, armati con lupare e pistole e con il volto coperto da ... Lo riporta ilmattino.it