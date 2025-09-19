gruccia ad alta tecnologia donato un dispositivo per la cardiologia di precisione

di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI La sinergia tra associazioni del territorio e strutture sanitarie continua a portare risultati concreti a beneficio dell’intera comunità valdarnese. L’ultimo esempio di un gesto solidale si deve agli Amici del Cuore che hanno donato al reparto Cardiologia dell’ ospedale della Gruccia un dispositivo per l’acquisizione wireless del segnale Ecg. Uno strumento all’avanguardia che incrementerà sensibilmente la qualità dell’attività diagnostica cardiologica, assicurando rapidità, precisione e praticità nell’acquisizione dei dati. "Consente di filtrare in modo efficace il segnale elettrocardiografico del paziente, di eseguire gli esami in maniera ottimale – ha spiegato il dottor Giovanni Falsini, direttore dell’Unità Operativa Complessa Cardiologia – e migliorare le capacità diagnostiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

