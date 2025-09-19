Grottaminarda lettera anonima minatoria | doppia pista investigativa
A Grottaminarda, in provincia di Avellino, l’attenzione degli inquirenti si concentra sulla lettera anonima indirizzata a Francesco Maria Miccichè, capo di gabinetto del sindaco Marcantonio Spera. Il documento, definito dallo stesso destinatario come denigratorio e minatorio, è ora al centro di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: grottaminarda - lettera
Lettera anonima minatoria al capo di gabinetto di Grottaminarda
Lettera minatoria al capo di gabinetto del sindaco di Grottaminarda #Grottaminarda Vai su Facebook
Grottaminarda, lettera anonima minatoria: doppia pista investigativa; Lettera anonima minatoria al capo di gabinetto di Grottaminarda; Grottaminarda. Minacce al Capo di Gabinetto del sindaco.
Lettera minatoria al capo di gabinetto del sindaco di Grottaminarda, Micciché: “Ho un sospetto” - Una lettera minatoria è stata recapitata al Comune di Grottaminarda e indirizzata all’avvocato Francesco Maria Micciché, capo di gabinetto del sindaco Marcantonio Spera. Riporta msn.com
Sara’ consegnata alla Digos la lettera anonima inviata al capo dell’ufficio di gabinetto del sindaco di Grottaminarda - Non è la prima volta, comunque, che dalla parti di via Alcide De Gasperi, sede del municipio della cittadina uf. Secondo corriereirpinia.it