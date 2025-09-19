Grottaminarda celebra la 1^ Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti

In occasione della 1^ Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti, l'Associazione Combattenti e Reduci di Grottaminarda, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, organizza due momenti commemorativi. Oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 19:00, Santa Messa in.

