Grosseto resta incastrato con il camion nel sottopasso Disagi per la circolazione

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto, 19 settembre 2025 - Ancora una volta un mezzo pesante incastrato nel sottopasso alla rotatoria tra via Aldi e via Caravaggio, a Grosseto, poco prima di mezzogiorno di oggi. Rotatoria dove esiste un cartello stradale che indica l'altezza massima consentita. Qualche mese fa, alla fine di giugno, a rimanere incastrato era toccato a un autobus di Autolinee Toscane. Il conducente del mezzo ha evidentemente preso male le misure e non si è accorto che il suo camion era troppo alto per poter transitare sotto al ponte: pare che il cartello dell’altezza massima sia parzialmente coperto da una pianta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

