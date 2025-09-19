Groenlandia l’Europa contro Donald Trump | Non è in vendita Al via le esercitazioni militari della Nato
Una delegazione di parlamentari europei si è recata in Groenlandia per riaffermare la vicinanza dell’Europa e assistere alle esercitazioni Nato. Ecco cos’è accaduto. Una delegazione della Commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (Sede) ha visitato la Groenlandia dal 16 al 18 settembre. Gli eurodeputati, guidati dalla presidente Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hanno incontrati i vertici locali. Groenlandia, l’Europa contro Donald Trump: “Non è in vendita” (Ansa Foto) – notizie.com La visita si è svolta mentre era in corso una delle più grandi esercitazioni militari della storia moderna in Groenlandia, ovvero la Arctic light della Nato. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: groenlandia - europa
La Groenlandia di oggi assomiglia agli Stati Uniti molto più di quanto non assomigli all’Europa. #danimarca #groenlandia #PaoloGiordano #reportage #Trump #AltriSpazi #Sherpa - X Vai su X
L'Europa in allarme per le minacce di annessione del territorio artico. La Francia: «Una forma di imperialismo». Blinken: «Non fa sul serio» Vai su Facebook
«Infiltrati di Trump in Groenlandia per promuovere la secessione»: l'ira della Danimarca contro gli Stati Uniti - Con un'improvvisa e inattesa presa di posizione, mercoledì il governo di Copenaghen ha convocato il più alto diplomatico statunitense nel ... Secondo corriere.it
La Danimarca contro gli Stati Uniti, sempre per la Groenlandia - Il governo danese ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata degli Stati Uniti nel paese, Mark Stroh, per la scoperta di un’operazione segreta condotta da tre uomini statunitensi per cercare ... Segnala ilpost.it