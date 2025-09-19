Groenlandia l’Europa contro Donald Trump | Non è in vendita Al via le esercitazioni militari della Nato

Notizie.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di parlamentari europei si è recata in Groenlandia per riaffermare la vicinanza dell’Europa e assistere alle esercitazioni Nato. Ecco cos’è accaduto. Una delegazione della Commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (Sede) ha visitato la Groenlandia dal 16 al 18 settembre. Gli eurodeputati, guidati dalla presidente Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hanno incontrati i vertici locali. Groenlandia, l’Europa contro Donald Trump: “Non è in vendita” (Ansa Foto) – notizie.com La visita si è svolta mentre era in corso una delle più grandi esercitazioni militari della storia moderna in Groenlandia, ovvero la Arctic light della Nato. 🔗 Leggi su Notizie.com

groenlandia l8217europa contro donald trump non 232 in vendita al via le esercitazioni militari della nato

© Notizie.com - Groenlandia, l’Europa contro Donald Trump: “Non è in vendita”. Al via le esercitazioni militari della Nato

In questa notizia si parla di: groenlandia - europa

«Infiltrati di Trump in Groenlandia per promuovere la secessione»: l'ira della Danimarca contro gli Stati Uniti - Con un'improvvisa e inattesa presa di posizione, mercoledì il governo di Copenaghen ha convocato il più alto diplomatico statunitense nel ... Secondo corriere.it

La Danimarca contro gli Stati Uniti, sempre per la Groenlandia - Il governo danese ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata degli Stati Uniti nel paese, Mark Stroh, per la scoperta di un’operazione segreta condotta da tre uomini statunitensi per cercare ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Groenlandia L8217europa Contro Donald