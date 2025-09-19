Groenlandia l’Europa contro Donald Trump | Non è in vendita Al via le esercitazioni militari della Nato

Una delegazione di parlamentari europei si è recata in Groenlandia per riaffermare la vicinanza dell’Europa e assistere alle esercitazioni Nato. Ecco cos’è accaduto. Una delegazione della Commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento europeo (Sede) ha visitato la Groenlandia dal 16 al 18 settembre. Gli eurodeputati, guidati dalla presidente Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hanno incontrati i vertici locali. Groenlandia, l’Europa contro Donald Trump: “Non è in vendita” (Ansa Foto) – notizie.com La visita si è svolta mentre era in corso una delle più grandi esercitazioni militari della storia moderna in Groenlandia, ovvero la Arctic light della Nato. 🔗 Leggi su Notizie.com

