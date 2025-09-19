Grida e clacson per l'amico detenuto davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli

Gli amici di un giovanissimi detenuto hanno manifestato "vicinanza" con grida e urla davanti al centro di prima accoglienza; uno di loro è stato arrestato: nella fuga ha investito un carabiniere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grida - clacson

Grida e clacson per celebrare un detenuto: investito un carabiniere

Tribunale per i Minorenni di Napoli, grida e clacson per giovane detenuto

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto

A Napoli, intorno all'1:30, la quiete notturna è stata interrotta da un forte concerto di clacson e grida. #babygang #colliaminei #cronacadinapoli #quartierinapoli #quartierispagnoli #social #storie - X Vai su X

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto; Grida e clacson per l’amico detenuto davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli; Napoli, inneggiano all'amico detenuto nel centro di accoglienza, clacson e grida davanti al Tribunale per i Minorenni: un arresto.

Grida e clacson per l’amico detenuto davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli - Gli amici di un giovanissimi detenuto hanno manifestato "vicinanza" con grida e urla davanti al centro di prima accoglienza; uno di loro è stato ... Si legge su fanpage.it

Clacson e grida davanti a Tribunale Minorenni per amico detenuto - Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all'ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Segnala ansa.it