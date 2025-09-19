Grida e clacson per celebrare un detenuto | investito un carabiniere

Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti al Tribunale per i Minorenni ai Colli Aminei a Napoli per inneggiare a un giovane detenuto nel centro di prima accoglienza. Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in scooter si è radunato nei pressi della struttura, a pochi passi dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grida - clacson

A Napoli, intorno all'1:30, la quiete notturna è stata interrotta da un forte concerto di clacson e grida. #babygang #colliaminei #cronacadinapoli #quartierinapoli #quartierispagnoli #social #storie - X Vai su X

Napoli, inneggiano all'amico detenuto nel centro di accoglienza, clacson e grida davanti al Tribunale per i Minorenni: un arresto - Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all’ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Come scrive msn.com

Colli Aminei, notte di clacson e solidarietà per un detenuto: un arresto - NAPOLI — Scene di tensione nella notte tra le strade di Colli Aminei, dove un gruppo di giovani ha inscenato una rumorosa protesta davanti al Tribunale Colli Aminei, notte di clacson e solidarietà per ... Scrive marigliano.net