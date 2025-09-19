Grida e clacson per celebrare un detenuto | investito un carabiniere

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti al Tribunale per i Minorenni ai Colli Aminei a Napoli per inneggiare a un giovane detenuto nel centro di prima accoglienza. Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in scooter si è radunato nei pressi della struttura, a pochi passi dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

