Gres porcellanato per esterni | una guida completa alla scelta delle piastrelle outdoor

Quando si parla di pavimentazioni per esterni non si può ricorrere alle stesse soluzioni che si utilizzerebbero per gli interni. Questi spazi abitativi infatti presentano caratteristiche differenti e sono sottoposti a condizioni di utilizzo ben diverse tra di loro. I pavimenti degli spazi esterni sono esposti a pioggia, sole, sbalzi termici, gelo, grandine e all’eventuale passaggio di veicoli. È necessario quindi scegliere dei materiali che siano resistenti e performanti. Tra le opzioni disponibili, il gres porcellanato per esterni è ad oggi la scelta più versatile e durevole. I parametri da tenere in considerazione per la scelta però sono tanti e orientarsi tra le proposte non è semplice. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Pavimenti per esterni, guida alla scelta - La scelta della pavimentazione per esterni deve tenere conto di variabili diverse rispetto a quelle per interni che possono essere valutate soprattutto secondo criteri funzionali, oltre ... Secondo edilportale.com

Pavimentazione per esterni in gres porcellanato con effetto pietra (Emotion) ed effetto legno (Essenza). - Absolut Gres è una piastrella nel formato 60x60 spessorata a 2 cm, con bordi rettificati che permettono una posa facile anche con fughe minime. Si legge su edilportale.com

