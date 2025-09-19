Gravissimo incidente stradale coinvolti più mezzi | urla dalle lamiere Tre ambulanze sul posto

Negli ultimi mesi si registra un aumento preoccupante degli incidenti stradali lungo le principali arterie del Paese. Le statistiche parlano chiaro: i sinistri sono in crescita e, troppo spesso, a rimetterci sono automobilisti e motociclisti costretti a fare i conti con conseguenze anche molto gravi. Una tendenza che desta allarme e che spinge le autorità a lanciare appelli alla prudenza e al rispetto delle regole. >> “Sì, ci sposiamo”. Festa grande ad Amici, la coppia più amata presto all’altare Le cronache locali, giorno dopo giorno, raccontano di nuove tragedie e di episodi che avrebbero potuto essere evitati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it