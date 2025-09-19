Raffica di incidenti sulle strade della Bassa. Il più grave verso le 13 di ieri in via Provinciale nord, in centro a Novellara, dove si è verificato lo scontro tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una donna di 44 anni, residente in zona, che nella caduta è stata gravemente ferita all’addome dal manubrio della bicicletta. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Cri di Guastalla con autoinfermieristica e automedica. Poi, vista l’esigenza di un trasporto urgente in ospedale, è stato mobilitato l’ elisoccorso, usato per il trasferimento della ciclista all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni piuttosto serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave una ciclista 44enne colpita da un’auto