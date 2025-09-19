Grave incidente stradale amputato piede al giovane calciatore

Un drammatico incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio di giovedì 18 settembre. Un giovane motociclista di appena 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro che si è verificato lungo una strada molto trafficata della zona. L’impatto è stato così violento da richiedere un immediato intervento dei soccorsi, arrivati in codice rosso. Secondo le prime informazioni diffuse dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardi a, l’allarme è scattato intorno alle 19:00. >> “Sono io a dovervelo dire. E ve lo dico ora”. Mara Venier, annuncio ufficiale e definitivo: ha voluto informare subito il pubblico Sul luogo del sinistro sono accorse un’ambulanza e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, allertati per la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

grave incidente stradale amputatoTravolto in moto e sbalzato in un canale, grave calciatore 18enne: amputato il piede - Un giovane motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 ... Scrive fanpage.it

