Grave incidente stradale amputato piede al giovane calciatore
Un drammatico incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio di giovedì 18 settembre. Un giovane motociclista di appena 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro che si è verificato lungo una strada molto trafficata della zona. L'impatto è stato così violento da richiedere un immediato intervento dei soccorsi, arrivati in codice rosso. Secondo le prime informazioni diffuse dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardi a, l'allarme è scattato intorno alle 19:00. Sul luogo del sinistro sono accorse un'ambulanza e un'automedica, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, allertati per la gravità della situazione.
