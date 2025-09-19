Grave incidente stradale a Napoli | studentessa Erasmus investita e uccisa in Corso Umberto I
Tempo di lettura: < 1 minuto Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi, 19 settembre. Una studentessa di 20 anni, qui in città nell’ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 2:00, all’altezza del civico 87. La giovane, di nazionalità spagnola, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime. Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
