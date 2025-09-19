Grave incidente in pieno centro Muore studentessa

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi, 19 settembre. Una studentessa di 20 anni, qui in città nell'ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 2:00, all'altezza del civico 87. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Rosa Perrotta sotto shock: incidente e ferita grave, come sta davvero

Incidente a Fiumicino, grave un motociclista. Chiuso un tratto di via della Scafa https://ift.tt/JQGsbLm - X Vai su X

Grave incidente, lungo la Tangenziale di Napoli. Una moto con a bordo due persone ha perso il controllo ed è finita violentemente contro le barriere di protezione nella galleria Monte Sant’Angelo Est, in direzione Capodichino. Il conducente è morto sul colpo, - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente in pieno centro. Muore studentessa; INVESTITO IN PIENO CENTRO DA UNA MOTO, GRAVE UN 74ENNE; Grave incidente a Frosinone: auto si ribalta in pieno centro, strada chiusa.

Incidente mortale in centro: un morto e diversi feriti - Un incidente stradale mortale ha colpito il centro città, lasciando una scia di distruzione e preoccupazione. Si legge su notizie.it

Incidente auto-moto a Sarcedo, un ferito - Una mattinata di sole a Sarcedo si è interrotta bruscamente con un incidente stradale che ha richiesto l'intervento ... Lo riporta vicenzareport.it