Grave incidente a Udine scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un' auto Cinque feriti FOTO

Cinque i feriti: i tre adulti, trasportati in ospedale con ferite di media gravità (codice giallo), e due bambini che hanno riportato solo contusioni lievi. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Grave incidente a Udine, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto. Cinque feriti. FOTO

A Treppo Grande un'auto si scontra con uno scuolabus, cinque feriti non gravi

Scuolabus con 23 bambini a bordo si ribalta dopo lo scontro con un'auto: cinque feriti - Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina dopo essersi scontrato con un'auto in Friuli causando il ferimento lieve dei tre adulti che erano a bordo e di ... msn.com scrive

Scuolabus pieno di bambini si ribalta: a bordo 30 piccoli passeggeri. Ci sono dei feriti - Paura questa mattina, 19 settembre, lungo la strada tra Buja e Treppo Grande, dove uno scuolabus con a bordo una trentina di bambini si è ribaltato intorno ... Da ilgazzettino.it